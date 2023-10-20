Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bantai 7 Pendulang Emas, Teroris KKB Timbulkan Rasa Takut Masyarakat Papua

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |09:30 WIB
Bantai 7 Pendulang Emas, Teroris KKB Timbulkan Rasa Takut Masyarakat Papua
KKB Papua (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kaskogabwilhan) III, Marsma TNI Deni Hasoloan Simanjuntak mengecam aksi penyerangan yang dilakukan kelompok separatis teroris (KST) atau kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap pendulang emas di Kali Ei Kampung Mosom Duba, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Papua.

Deni menilai aksi brutal yang dilakukan KST itu telah menimbulkan rasa ketakutan hingga trauma bagi masyarakat Papua.

“Aksi brutal KST Papua tersebut telah membuat rasa takut di masyarakat Papua. Tindakan kelompok separatis ini tidak ubahnya seperti teroris yang membuat keamanan dan stabilitas wilayah terganggu, yang sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Papua,” kata dia dalam keterangannya, Jumat (20/10/2023).

Deni menyebutkan saat ini tim gabungan TNI-Polri berhasil mengevakuasi 27 penambang yang sempat menyelamatkan diri.

“27 orang berhasil dievakuasi, 7 meninggal dunia dan 20 orang selamat, terdapat yang luka ringan, dengan rinciannya 18 orang evakuasi tahap pertama dan selanjutnya berhasil dievakuasi 9 orang,” ujarnya.

Dia menegaskan, bahwa korban pembantaian tersebut merupakan masyarakat sipil biasa bukan intelijen. Saat ini, tim gabungan masih melakukan penyisiran untuk mencari masyarakat yang mungkin masih selamat dari aksi keji tersebut.

“Demi tegaknya hukum saat ini aparat TNI sedang melakukan pengejaran terhadap KST pimpinan Asbak Koraneu,” jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176969/terorisme-Y2d3_large.jpg
Kriminolog Soroti Fenomena Teroris Rekrut Anak Lewat Game Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175953/prabowo_subianto-x8UI_large.jpg
Prabowo Beri Arahan ke BNPT dan Polri Pasca Teror Bom di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175730/yusril-OUQp_large.jpg
Yusril Sebut Otak Bom Bali Hambali Bakal Disidang November di AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175707/yusril-4H2u_large.jpg
Yusril soal Pemulangan WNI Napi Terorisme di Filipina: Disetujui Secara Lisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172539/kkb-FwcZ_large.jpg
KKB Bantai 5 Warga Sipil di Yahukimo Papua, DPR: Negara Tak Boleh Kalah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/512/3161332/bnpt-9yhT_large.jpg
BNPT Ungkap 3 Faktor Penyumbang Penyebaran Intoleransi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement