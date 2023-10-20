Beredar Desain Surat Suara 3 Paslon Capres-Cawapres, Partai Perindo: Pentingnya Hindari Hoaks!

Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah (Foto: MPI)

JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah merespons beredarnya desain gambar surat suara berlogo Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memuat foto tiga Paslon Capres-Cawapres dan di Pilpres 2024.

Dalam gambar di surat suara tersebut mencantumkan nama beserta nomor urut dari tiga Paslon Capres-Cawapres.

Adalah Ganjar Pranowo- Mahfud MD dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Erick Thohir nomor urut 2, dan Anies Baswedan -Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 3.

Ferry menjelaskan saat ini proses pencapresan di KPU masih dalam fase pendaftaran dan belum mencapai tahap penetapan, bahkan belum sampai pada pengundian nomor urut Capres-Cawapres.

"Proses pencapresan di KPU masih pada fase pendaftaran, belum penetapan. Bahkan, belum juga pada pengundian nomor urut," kata Kang Ferry, sapaan akrabnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (19/10/2023).

Oleh karena itu, Ferry meminta agar KPU menjelaskan secara terperinci kepada publik mengenai mekanisme pencapresan dan kebutuhan pengadaan logistik yang diperlukan.

Menurutnya, penyebaran informasi yang salah atau disinformasi dapat membingungkan masyarakat dan berpotensi menciptakan ketidakpastian dalam proses pemilu.

"Agar tidak muncul informasi-informasi tidak benar," ucap Ferry -- yang juga merupakan Caleg DPR RI Dapil Jawa Barat I (Kota Bandung dan Kota Cimahi) ini.