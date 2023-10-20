Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Firli Bahuri Belum Konfirmasi Hadiri Pemeriksaan Terkait Dugaan Pemerasan SYL

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |09:48 WIB
Firli Bahuri Belum Konfirmasi Hadiri Pemeriksaan Terkait Dugaan Pemerasan SYL
Ketua KPK, Firli Bahuri. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, hari ini, Jumat (20/10/2023).

Kendati demikian, hingga saat ini belum ada informasi ataupun konfirmasi mengenai kehadiran Firli Bahuri untuk menjalani pemeriksaan hari ini.

 BACA JUGA:

“Belum (ada konfirmasi),” kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak saat dihubungi, Jumat.

Adapun pemeriksaan terhadap Firli hari ini dengan kapasitasnya sebagai saksi terkait dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo yang saat ini sudah dalam tahap penyidikan.

 BACA JUGA:

Oleh karenanya, Ade Safri menyebutkan, untuk menunggu kehadiran dari yang bersangkutan untuk menjalani pemeriksaan hari ini.

Halaman:
1 2
      
