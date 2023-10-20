Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

5 Kasus Dosen-Dosen yang Ternyata Selingkuh dengan Mahasiswanya, Lagi Viral Kepergok di Rumah

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |09:54 WIB
Ilustrasi (Foto: Okezone)
JAKARTA - Deretan kasus dosen yang selingkuh dengan mahasiswanya tengah viral pada media sosial. Lantaran terungkap sebuah kasus perselingkuhan antara oknum dosen dengan mahasiswanya di Lampung.

Di Indonesia, kasus perselingkuhan antara tenaga dosen dengan mahasiswanya telah banyak terjadi. Berikut okezone rangkum 5 kasus viral dosen-dosen yang selingkuh dengan mahasiswanya.

1. Dosen Pariwisata di Riau

Pada 2015 lalu, viral sebuah aksi penganiayaan seorang Dosen Fakultas Pariwisata salah satu universitas negeri di Pekanbaru berinisial AK kepada salah seorang mahasiswanya bernama Asman.

Kasus penganiayaan ini terjadi karena Asman membongkar perselingkuhan yang dilakukan AK dengan salah satu mahasiswa jurusan ilmu administrasi. Kasus perselingkuhan itu pun kemudian dengan segera menyebar ke seluruh kampus.

2. Dosen di Palembang

Sempat viral di Indonesia pada 2016 lalu kasus perselingkuhan antara seorang dosen perempuan berinisial DV (35 tahun) dengan mahasiswanya, AG (28 tahun).

Perselingkuhan ini terbongkar setelah suami DV yang merupakan anggota kepolisian polda Sumsel memergoki istrinya sedang berbuat mesum dengan AG di rumah mereka sendiri di bilangan Kamboja Jalan Kapten Marzuki, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang, Sumatera Selatan.

Halaman:
1 2
      
