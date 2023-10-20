Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD: Jangan Sampai Ada Berita Menko Polhukam Adakan Kegiatan Politik Praktis

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |14:48 WIB
Mahfud MD: Jangan Sampai Ada Berita Menko Polhukam Adakan Kegiatan Politik Praktis
Mahfud MD berpesan para pegawai Kemenko Polhukam tidak terlibat politik praktis (Foto: MPI)
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko polhukam) Mahfud MD mengatakan, politik yang harus dikembangkan Kemenko Polhukam adalah politik aspiratif, politik kebangsaan serta politik ideologis.

Hal tersebut, kata Mahfud, dilakukan agar ideologi Pancasila semakin kuat tertancap di negara ini. Serta konstitusi UUD 1945 dan seluruh perangkat hukumnya ditegakkan dengan disiplin.

"Etika dan moral politik kita harus tetap berdasar budaya Indonesia. Tidak boleh ikut politik elektoral, dengan menggunakan simbol-simbol Menko Polhukam. Politik kita politik kebangsaan, politik elektoralnya itu urusan saya di luar kantor," kata Mahfud saat apel di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (20/10/2023).

"Sehingga, jangan sampai nanti berita ‘Oh Menko Polhukam, Kemenko Polhukam mengadakan kegiatan politik praktis untuk mendukung si A, menolak si B, mengecam si A si B’, baik untuk pemilihan presiden, maupun untuk pemilihan legislatif dan urusan kepala daerah," sambungnya.

Mahfud pun menegaskan, pendaftaran dirinya sebagai calon wakil presiden (cawapres) Ganjar Pranowo adalah atas nama pribadi, dan tidak membawa jabatan sebagai Menko Polhukam. Dia pun berpesan agar para pegawai juga menempatkan politik praktis secara pribadi, tidak menggunakan fasilitas di Kemenko Polhukam.

"Itu urusan pribadi saudara dan keluarga saudara di rumah, tapi di kantor ini jangan gunakan fasilitas untuk memenangkan satu pihak dan mengalahkan pihak lain," katanya.

