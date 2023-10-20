Gempa M3,6 Guncang Jember

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 3,6 mengguncang Jember, Jawa Timur pada Jumat (20/10/2023).

"Gempa Mag:3.6, 20-Oct-2023 14:36:38WIB," tulis BMKG melalui akun X.

Lokasi koordinat gempa berada pada 8.70 LS-113.65 BT. Pusat gempa berada pada 56 km Tenggara Jember..

Kedalaman 124 Km. "BMKG Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG.

(Arief Setyadi )