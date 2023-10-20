Gempa M3,6 Guncang Wilayah Ternate Malut

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,6 mengguncang wilayah Ternate, Maluku Utara, pada Jumat (20/10/2023) sekira pukul 14.42 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 1.02 Lintang Utara - 126.87 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.6, 20-Oct-2023 14:42:23WIB, Lok:1.02LU, 126.87BT (61 km BaratLaut TERNATE-MALUT), Kedlmn:12 Km," tulis BMKG.

Menurut BMKG, informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)