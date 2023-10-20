Gempa M5,1 Guncang Seram Bagian Timur Maluku

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M5,1 mengguncang Seram Bagian Timur Maluku, Jumat 20 Oktober 2023, pukul 14.57 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa berada di kedalaman 10 km.

Sementara itu, pusat gempa berada di 69 km barat Laut Seram Bagian Timur Maluku pada koordinat 2.81 Lintang Selatan – 129.94 Bujur Timur.

“Info Gempa Mag:5.1, 20-Okt-23 14:57:31 WIB, Lok:2.81 LS,129.94 BT (69 km BaratLaut SERAMBAGIANTIMUR-MALUKU), Kedlmn:10 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Khafid Mardiyansyah)