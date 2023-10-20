Survei Indikator: Basis Pemilih Jokowi Geser Dukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024

JAKARTA - Sebagian besar pemilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 akan mengalihkan dukungannya kepada Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (Capres) yang akan dipilihnya pada Pilpres 2024 mendatang.

Hal ini terpotret dalam hasil survei yang dilakukan Lembaga Indikator Politik Indonesia pada awal Oktober 2023 kemarin.

"Sebagian besar masih memilih Mas Ganjar," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam paparan hasil surveinya secara daring, Jumat (20/10/2023).