INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Gunung Ili Lewotolok Erupsi Sore Ini, Tinggi Letusan 500 Meter

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |15:13 WIB
Gunung Ili Lewotolok Erupsi Sore Ini, Tinggi Letusan 500 Meter
Foto: PVMBG
A
A
A

JAKARTA - Gunung Ili Lewotolok di Lembata Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami erupsi sore ini, Jumat (20/10/2023) pukul 15.54 WITA. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan tinggi letusan 500 meter di atas puncak.

“Terjadi erupsi G. Ili Lewotolok pada hari Jumat, 20 Oktober 2023, pukul 15:54 WITA. Tinggi kolom letusan teramati ± 500 m di atas puncak (± 1923 m di atas permukaan laut),” ungkap Petugas Pos Gunung Api, Stanislaus Ara Kian dalam keterangannya, Jumat (20/10/2023).

Sementara itu, dilaporkan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat laut. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 23.7 mm dan durasi 176 detik.

Saat ini, tingkat aktivitas Gunung Ili Lewotolok masih pada level II (waspada). Pada tingkat level ini, masyarakat di sekitar Gunung Ili Lewotolok maupun pengunjung, pendaki, wisatawan agar tidak memasuki dan tidak melakukan aktivitas di dalam wilayah radius 2 km dari pusat aktivitas Gunung Ili Lewotolok.

“Masyarakat Desa Lamawolo, Desa Lamatokan, dan Desa Jontona agar selalu mewaspadai potensi ancaman bahaya dari guguran, longsoran lava dan awan panas dari bagian timur puncak atau kawah Gunung Ili Lewotolok,” kata Stanislaus.

