Lagi, Gempa M4,4 Guncang Wilayah Seram Bagian Timur Maluku

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,4 mengguncang wilayah Seram Bagian Timur, Maluku, Jumat (20/10/2023) sekira pukul 15.22 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 2.82 Lintang Selatan - 129.96 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:4.4, 20-Oct-2023 15:22:24WIB, Lok:2.82LS, 129.96BT (66 km BaratLaut SERAMBAGIANTIMUR-MALUKU), Kedlmn:11 Km," tulis BMKG.

Menurut BMKG, informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)