Mengulas Perbedaan Brimob Pelopor dan Gegana

JAKARTA - Banyak masyarakat menganggap bahwa Brimob Pelopor dan Gegana memiliki tugas yang sama. Namun ternyata mereka memiliki tugas yang berbeda, kendati demikian kedua pasukan elite Walet Hitam ini berada di dalam Korps Brimob.

Dilansir beragam sumber, Jumat (20/10/2023), Resimen Pelopor sendiri adalah satuan pelaksana utama yang berada di bawah Korps Brimob Polri.

Brimob Pelopor memiliki tugas untuk membina serta meningkatkan personel, dan juga mengerahkan kekuatan satuan atas perintah Koordinator Brimob Polri. Selain itu mereka juga mendapat tugas penindakan massa dan lawan insurjensi untuk mewujudkan keamanan di dalam negeri.

Sedangkan Pasukan Gegana merupakan bagian dari Polri yang tergabung dalam Brimob dan dibentuk dengan kemampuan khusus.

Kemampuan khusus yang dimiliki pasukan Gegana ini seperti anti teror, penjinakan bom, intelijen, anti anarkis, dan penanganan KBR (Kimia, Biologi, Radioaktif). Selain itu tim Gegana dibentuk untuk menjalankan tugas dengan permasalahan yang berisiko tinggi.

Secara penugasan dan pangkalan penugasan juga berbeda. Seperti yang tercantum dalam pemberlakuan struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Pangab Nomor : Kep/07/IX/1996 tanggal 10 September 1996.