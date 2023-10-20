Daftar 22 Rumah Sakit Palestina Diancam Israel, Salah Satunya Luluh Lantak di Bom

Rumah Sakit di Bom Israel/Foto: Reuters

JAKARTA – Militer Israel membom Rumah Sakit Baptis Al Ahli, dimana beberapa hari sebelumnya negara zionis tersebut memberi peringatan agar mengosongkannya.

Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan, pekan lalu Israel meminta semua rumah sakit di Gaza utara dan pusat Kota Gaza untuk dikosongkan. Kementerian Kesehatan Palestina menolak ancaman tersebut dan menolak meninggalkan pasien yang rentan.

RS Baptis Al Ahli yang dikelola oleh Gereja Anglikan ini sudah hampir dua minggu membantu ratusan warga Palestina yang terluka dan terlantar akibat serangan Israel di Gaza.

Secara total, setidaknya 22 rumah sakit telah menerima ancaman Israel sejak 7 Oktober. Ancaman serupa juga diterima oleh Rumah Sakit Indonesia di Gaza utara.

Berikut adalah daftar rumah sakit di wilayah yang diperintahkan militer untuk dibersihkan, selain dua rumah sakit yang menerima peringatan serupa di wilayah selatan.

1.Rumah Sakit Kamal Adwan - Gaza utaranya

2. Rumah Sakit Al-Awda - Gaza utara

3. Rumah Sakit Indonesia - Gaza utara

4. Rumah Sakit Balsam - Gaza utara

5. Rumah Sakit Karama Gaza - Gaza utara

6. Rumah Sakit Al Shifa - Kota Gaza

7. Rumah Sakit Al-Quds - Kota Gaza

8. Rumah Sakit Lapangan Yordania di Gaza - Kota Gaza

9. Rumah Sakit Anak El-Dorra - Kota Gaza

10. Rumah Sakit Martir Al-Aqsa - Kota Gaza