HOME NEWS NASIONAL

Daftar 22 Rumah Sakit Palestina Diancam Israel, Salah Satunya Luluh Lantak di Bom

Shofiyah Afni , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |16:01 WIB
Daftar 22 Rumah Sakit Palestina Diancam Israel, Salah Satunya Luluh Lantak di Bom
Rumah Sakit di Bom Israel/Foto: Reuters
A
A
A

JAKARTA – Militer Israel membom Rumah Sakit Baptis Al Ahli, dimana beberapa hari sebelumnya negara zionis tersebut memberi peringatan agar mengosongkannya.

Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan, pekan lalu Israel meminta semua rumah sakit di Gaza utara dan pusat Kota Gaza untuk dikosongkan. Kementerian Kesehatan Palestina menolak ancaman tersebut dan menolak meninggalkan pasien yang rentan.

RS Baptis Al Ahli yang dikelola oleh Gereja Anglikan ini sudah hampir dua minggu membantu ratusan warga Palestina yang terluka dan terlantar akibat serangan Israel di Gaza.

Secara total, setidaknya 22 rumah sakit telah menerima ancaman Israel sejak 7 Oktober. Ancaman serupa juga diterima oleh Rumah Sakit Indonesia di Gaza utara.

Berikut adalah daftar rumah sakit di wilayah yang diperintahkan militer untuk dibersihkan, selain dua rumah sakit yang menerima peringatan serupa di wilayah selatan.

1.Rumah Sakit Kamal Adwan - Gaza utaranya

2. Rumah Sakit Al-Awda - Gaza utara

3. Rumah Sakit Indonesia - Gaza utara

4. Rumah Sakit Balsam - Gaza utara

5. Rumah Sakit Karama Gaza - Gaza utara

6. Rumah Sakit Al Shifa - Kota Gaza

7. Rumah Sakit Al-Quds - Kota Gaza

8. Rumah Sakit Lapangan Yordania di Gaza - Kota Gaza

9. Rumah Sakit Anak El-Dorra - Kota Gaza

10. Rumah Sakit Martir Al-Aqsa - Kota Gaza

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176836/prabowo-HGhv_large.jpg
Prabowo: Puluhan Tahun Indonesia Konsisten Bela Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/18/3176829/pedro-aFBf_large.jpg
PM Spanyol Sánchez Tuntut Aktor Genosida Gaza Diseret ke Pengadilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176719/prabowo-mZ7Q_large.jpg
Prabowo: Awalan Baik, Tentara Israel Akan Ditarik dari Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/18/3176397/prabowo-UVd9_large.jpg
Tiba di Mesir, Prabowo Hadiri KTT Sharm El-Sheikh untuk Perdamaian Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176356/prabowo-ZhT8_large.jpg
Presiden Prabowo Minta TNI Siapkan Diri Kirim Pasukan ke Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/338/3176224/bela-gkcI_large.jpg
Massa Aksi Palestina Usulkan PBB Bentuk 'Ruang Palestina' Khusus di Markas Besar
