Viral Kronologi Kasus Yosep Hidayah Pembunuh Istri dan Anak di Subang

Cita Zenitha , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |16:04 WIB
Ilustrasi (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - Viral kronologi kasus Yosep Hidayah pembunuh istri dan anak di Subang, Jawa Barat terungkap. Sebagai informasi, polisi juga menetapkan empat tersangka lainnya, yaitu ayah sekaligus suami korba Yosef Hidayah, istri muda Yosef Mimin Mintarsih dan dua anak Mimin yaitu Arighi Reksa Pratama serta Abi.

Adapun, viral kronologi kasus Yosep Hidayah pembunuh istri dan anak di Subang ini dikarenakan polisi menemukan sebuah mobil Alphard terparkir di Jalan Cagak, Subang. Di dalam bagasi mobil tersebut, ditemukan jasad seorang ibu dan anak yang tewas mengenaskan.

Setelah 2 tahun penyelidikan, polisi berhasil mengungkap fakta-fakta yang mengarah pada Yosep Hidayah sebagai otak di balik pembunuhan tersebut. Yosep Hidayah merupakan suami dari Tuti Suhartini dan ayah kandung Amalia Mustika Ratu.

Berdasarkan pengakuan tersangka bernama M Ramadanu alias Danu (MR), Yosep dan Mimin Mintarsih, beserta dua anak tirinya yaitu Arighi Reksa Pratama dan Abi, menjadi pelaku utama dalam pembunuhan ini.

Danu mengklaim bahwa dirinya hanya menemani Yosep di tempat kejadian perkara (TKP). Selain itu, Danu juga terungkap sebagai keponakan dan sepupu kedua dari korban. Diketahui pemuda ini juga bekerja sebagai staf di yayasan tempat kedua korban bekerja.

