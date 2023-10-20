BMKG: 4 Kali Gempa Susulan Guncang Seram Bagian Timur Maluku

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan empat kali gempa susulan mengguncang wilayah Seram Bagian Timur, Maluku. Sebelumnya, gempa M5,1 telah mengguncang wilayah ini pukul 14.57 WIB.

“Hingga pukul 15.38 WIB, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya 4 (empat) aktivitas gempabumi susulan ( aftershock ) dengan magnitudo terbesar M4,6,” ungkap Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam keterangan resminya, Jumat (20/10/2023).

Diketahui, episenter gempabumi terletak pada koordinat 2,81° LS ; 129,94° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 69 Km arah Barat Laut Seram Bagian Timur pada kedalaman 10 km.

Daryono melaporkan gempabumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Kobi dengan skala intensitas III MMI ( Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan akan truk berlalu ). “Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempabumi ini tidak berpotensi tsunami,” tegasnya.

Sementara itu, dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat adanya aktivitas subduksi Seram Utara.

“Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan naik dengan kombinasi mendatar ( oblique-thrust ),” pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)