Analisis BMKG Terkait Gempa M5,1 di Seram Bagian Timur Maluku

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan analisis gempa M5,1 di Seram Bagian Timur, Maluku. BMKG memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat adanya aktivitas subduksi Seram Utara,” Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam keterangan resminya, Jumat (20/10/2023).

Daryono mengatakan dari hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan naik dengan kombinasi mendatar (oblique-thrust). Sementara itu, episenter gempabumi terletak pada koordinat 2,81° LS ; 129,94° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 69 Km arah Barat Laut Seram Bagian Timur pada kedalaman 10 km.

Gempabumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Kobi dengan skala intensitas III MMI ( Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan akan truk berlalu ). Hingga pukul 15.38 WIB, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya 4 (empat) aktivitas gempabumi susulan ( aftershock ) dengan magnitudo terbesar M4,6.

Daryono pun mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Agar menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa.

“Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal anda cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum anda kembali ke dalam rumah,” imbaunya.

(Awaludin)