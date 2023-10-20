Duh! ASN Kominfo Kecanduan Judi Online, Menteri Budi Arie Geram

JAKARTA- Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi mengatakan, pemain judi online itu berasal dari berbagai kalangan. Mulai dari rakyat biasa sampai pejabat. Bahkan ada dari Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Korbannya kan gila-gilaan tuh pejabat Pemda, ASN," ujar Budi Arie di Kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Jumat, (20/10/2023).

Dia pun menceritakan saat awal-awal menjadi Menkominfo. Budi mendapatkan aduan bahwa terdapat pegawainya yang bermain judi online.

"Karena waktu saya awal masuk,saya difotoin temen-temen saya tuh, ini pegawai kita pada main judi tuh, untung nggak ada yang ngasih ke saya wartawan main judi slot," jelasnya.

Dikatakan Budi, maraknya judi online ini sudah menjadi keresahan di tengah masyarakat. Begitu juga Presiden Joko Widodo (Jokowi). Oleh sebab itu, kata Budi Kemenkominfo terus berupaya untuk memberantas judi online.

"Itu lah kegelisahan Presiden Jokowi yang diamanatkan kepada saya supaya judi online tidak merusak masyarakat," ucapnya.

"Bayangkan sekali taruhan itu Rp200 ribu sekali main judi online. Jadi karena itu lah kita melakukan langkah-langkah serius, dan itu terlihat nyata gitu," tegasnya.