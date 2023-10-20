Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Dukungan Publik terhadap Pembangunan IKN Nusantara Meningkat

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |16:27 WIB
Dukungan Publik terhadap Pembangunan IKN Nusantara Meningkat
Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi (Foto: Dok)
JAKARTA - Dukungan publik terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) meningkat. Itu tergambar dalam survei terbaru Indikator Politik Indonesia.

Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan, dari 80,2 persen yang mengetahui usaha Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan, sebanyak 56,2 persen memberikan dukungan.

“Temuan kami, hanya 35,1 persen yang menyatakan tidak setuju atau tidak memberikan dukungan,” kata Burhanuddin saat memaparkan hasil survei bertajuk ‘Pergeseran Dukungan Partai dan Capres Jelang Pendaftaran Capres dan Cawapres 2024’ secara virtual, Jumat (20/10/2023).

Optimisme publik juga tinggi terhadap pembangunan IKN akan mendorong pertumbuhan ekonomi juga. Dari hasil survei, kata Burhanuddin, sebanyak 58,4 persen publik setuju jika pembangunan IKN akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Hanya 28,7 persen yang menyatakan sebaliknya,” ujar Burhanuddin.

Burhanuddin menambahkan, secara detail, mayoritas tingginya dukungan tersebut berasal dari laki-laki. Dari 85,2 persen responden laki-laki yang mengetahui pembangunan IKN, 60,4 persennya menyatakan setuju.

