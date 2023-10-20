Gibran Dikabarkan ke Jakarta, Rumah Prabowo Terpantau Sepi

Rumah Prabowo Subianto terpantau sepi di tengah kabar kedatangan Gibran ke Jakarta (Foto : MPI)

JAKARTA - Gibran Rakabuming Raka dikabarkan ke Jakarta. Isu yang bererdar, kedatangan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu, persiapan untuk menjadi Cawapres Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

Terkait hal itu, pantaun MNC Portal, Jumat (20/10/2023), rumah Prabowo nampak sepi.

Pintu gerbang rumah Bacapres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) tampak terbuka sedikit, hanya saja pintu rumahnya tertutup rapat.

Ada satpam yang berjaga di samping rumah Prabowo yang berada di Jalan Kertanegara nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Di area depan rumah Prabowo, tampak sejumlah awak media berkumpul untuk menantikan wawancara manakala ada Prabowo ataupun petinggi partai yang tergabung dalam KIM menyatroni kediaman Prabowo.

Namun, sejauh ini belum tampak adanya petinggi yang mendatangi rumah nomor 4 itu.

Adapun arus lalu lintas di depan rumah Prabowo tampak normal. Kendaraan berlalu lalang melintasi Jalan Kertanegara dari arah Jalan Pattimura menuju Jalan Gunawarman.