Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Asal Usul Zionis dan Jejak Berdarah Israel di Tanah Palestina Sejak 106 Tahun Silam

Alifia Zahra Kinanti , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |19:28 WIB
Asal Usul Zionis dan Jejak Berdarah Israel di Tanah Palestina Sejak 106 Tahun Silam
Pejuang Palestina di Gaza/ist
A
A
A

 

JAKARTA-Israel adalah sebuah negara yang berada di kawasan Asia Barat. Penduduk Israel mayoritas adalah orang Yahudi. Banyak sekali muncul keliruan di masyarakat dengan menganggap setiap orang Yahudi pasti sebagai Zionis dan banyak yang menilai semua bangsa Yahudi sudah tentu pro zionis Israel.

Padahal bangsa Yahudi sebagai suatu kelompok memiliki keyakinan dan cara pandang politik yang beragam. Tidak semua orang Yahudi pro zionis Israel tetapi ada juga yang menentang zionisme karena alasan keagamaan, politik, dan juga etis.

Konflik antara Israel dan Palestina sering sekali melibatkan Zionisme. Pada tahun 1948 kebijakan zionisme yang mendukung berdirinya negara Israel menjadi pemicu perdebatan dan konflik antara Israel dengan Palestina.

Dilansir beragam sumber, Jumat (20/10/2023), zionisme adalah suatu gerakan yang menjalankan aktifitas-aktifitas bersifat agama,politik,rasial,kolonial, dan universal. Gerakan zionisme sudah ada sejak bangsa Yahudi mengalami kekejaman dari penguasa yang berkuasa di Palestina. Tujuan dari gerakan zionisme ini adalah untuk memprovokasi orang-orang Yahudi untuk bertindak anarkis.

Gerakan zionisme yang dikenal sekarang dicetus oleh seorang tokoh jurnalis dari Austria yang bernama Theodore Herzl yang kemudian dikenal dengan sebutan “Bapak Zionisme“.

Sedangkan, orang yang mendorong gerakan zionisme adalah seorang Yahudi yang bernama Semha Beinkr yang mengkampanyekan gerakan zionisme hingga terbentuknya organisasi Perkumpulan Pecinta Zion yang memiliki tujuan membangun sebuah perkampungan di Palestina dan memindahkan orang Yahudi ke kampung tersebut.

Sejak terbentuknya gerakan Zionisme pada tahun 1897 M. Gerakan ini memulai upayanya untuk mencapai tujuan awalnya yaitu memindahkan orang Yahudi ke Palestina dan membentuk negara di dalamnya. Oleh karena itu demi tercapainya tujuan utama dari gerakan zionisme, pemimpin zionis terpecah menjadi 2 kelompok.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/18/3179726/gaza-yo5t_large.jpg
Israel Tolak Pasukan Bersenjata Turki di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/18/3178139/israel-4YK7_large.jpg
Netanyahu Jatuhkan 153 Ton Bom di Gaza Selama Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/18/3174552/greta_thunberg-RFAZ_large.jpg
Terungkap Perlakuan Brutal Israel terhadap Greta Thunberg, Diseret dan Dipaksa Cium Bendera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172868/hakan-K3oF_large.jpg
Israel Telah Menjadi 'Aktor Jahat' yang Mengancam Kawasan Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172827/pm_israel_benjamin_netanyahu-h2ya_large.jpg
Pidato Netanyahu di PBB, Diwarnai Walk Out hingga Kecam Negara yang Akui Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/18/3172533/israel_serang_yaman-GoDz_large.jpg
Israel Serang Yaman, 8 Orang Tewas dan 142 Terluka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement