Prabowo-Gibran Berduet di Pilpres 2024? Golkar: Lihat Besok

JAKARTA - Petinggi Partai Golkar, Maman Abdurrahman merespons terkait kabar duet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Diketahui, Prabowo hingga saat ini belum menentukan Bacawapres-nya.

"Lihat saja besok (soal pengumuman Koalisi Indonesia Maju)," kata Maman singkat saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Jumat (20/10/2023).

Maman enggan menjawab lebih jauh apakah pertanda putra dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu akan hijrah ke partai berlambang pohon beringin besutan Ketum Airlangga Hartarto.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto angkat bicara soal kabar Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang dikabarkan terbang ke Jakarta.

Hasto tak menjawab gamblang kebenaran Wali Kota Solo itu terbang ke Jakarta. Ia mengatakan, tidak ada agenda pertemuan antara dirinya dengan Gibran hari ini.

“Pertemuan tidak ada karena hari ini kami langsung bergerak cepat melakukan konsolidasi untuk kemenangan pak Ganjar dan Mahfud MD,” kata Hasto.