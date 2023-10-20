Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Mengupas Tujuan Zionis Dirikan Negara Baru di Tanah Palestina untuk Kaum Yahudi

Shofiyah Afni , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |19:40 WIB
Mengupas Tujuan Zionis Dirikan Negara Baru di Tanah Palestina untuk Kaum Yahudi
Tujuan Zionis Dirikan Negara untuk Kaum Yahudi/ist
A
A
A

JAKARTA – Mengupas tujuan Zionis dirikan negara baru di tanah Palestina untuk kaum Yahudi akan dibahas secara lengkap dalam artikel ini.

Secara umum, arti Zionis adalah suatu ideologi yang menghendaki didirikannya sebuah negara khusus Yahudi di wilayah Palestina. Zionis juga dikaitkan dengan suatu gerakan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi.

Dilansir beragam sumber, Jumat (20/10/2023), tujuan utama gerakan Zionisme adalah untuk mengembalikan bangsa Yahudi ke tanah Palestina dengan maksud menciptakan negara Yahudi yang bebas dari penganiayaan dan antisemitisme (sikap permusuhan terhadap kaum Yahudi) yang telah terjadi selama berabad-abad.

Zionisme sebagai gerakan politik dan nasionalis mencakup gagasan bahwa orang Yahudi berhak untuk memiliki negara sendiri di tanah yang mereka klaim sebagai tanah leluhur mereka, yakni Palestina.

Pada akhir abad ke-19, gerakan Zionisme muncul sebagai respons terhadap penganiayaan dan ketidaksetaraan yang dialami oleh orang Yahudi di berbagai negara. 

Halaman:
1 2
      
