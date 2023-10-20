Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Meski Gibran Maju Cawapres, Ahok Dukung Pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |20:08 WIB
Meski Gibran Maju Cawapres, Ahok Dukung Pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai Capres-Cawapres pilihannay di Pilpres 2024.

Kendati isu anak sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tak lain adalah sahabatnya, Gibran Rakabuming Raka hendak maju sebagai Cawapres mendampingi Capres Prabowo.

"Ya sah-sah saja Gibran maju Cawapres, tergantung rakyat mau pilih apa enggak. Yang jelas saya pilih Ganjar-Mahfud, keduanya sudah teruji dan berpengalaman," kata Ahok, Jumat (20/10/2023).

Ahok menilai, Gibran belum pantas menjadi pemimpin tertinggi di Indonesia. Pasalnya, Wali Kota Solo itu masih belum berpengalaman luas soal ketatanegaraan.

"Gibran belum berpengalaman. Jadi Wali Kota saja baru dua atau tiga tahun. Dia belum teruji," kata Ahok.

Untuk mengurus negara sebesar Indonesia, setidaknya harus punya pengalaman menjadi legislatif tingkat nasional maupun eksekutif tingkat provinsi. Dengan pengalaman itu, kata Ahok, maka seseorang dianggap mampu karena memiliki pengetahuan tata negara yang lengkap.

"Kalau belum punya pengalaman dan Anda maju Presiden atau Wakil Presiden, nanti Anda nggak ngerti. Ini bukan soal belajar atau coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk menjadi negara maju di tahun 2045, mana boleh kita kasih ke orang yang coba-coba," tegasnya.

