HOME NEWS NASIONAL

Dukung Atlet Asian Para Games 2023, DPR: Selamat Berjuang Garuda Terbaik Bangsa

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |20:16 WIB

Atlet Asian Para Games (Foto: NPC Indonesia)
JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong agar Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk memberikan dukungan dan motivasi bagi seluruh kontingen Indonesia di ajang Asian Para Games 2023 yang digelar di Hangzou, China.

"DPR terus mendorong agar setiap atlet berprestasi diberikan apresiasi selayaknya, namun bagi yang belum bisa memenuhi ekspektasi juga jangan disalahkan tapi tetap didukung dengan tetap memberikan pendampingan dan pelatihan agar bisa terus mengasah kemampuan mereka," kata Puan dalam keterangan resmi yang dikutip, Jumat (20/10/2023).

Ia juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mendukung kontingen RI di ajang tersebut. Menurutnya, dukungan rakyat Indonesia dapat menjadi motivasi untuk seluruh atlet dan tim Garuda yang tengah berjuang mengharumkan nama bangsa.

"Kali ini, kita memiliki alasan lebih besar untuk merasa bangga, karena para atlet terbaik kita akan berpartisipasi dalam Asian Para Games 2023. Selamat berjuang untuk garuda terbaik bangsa, ayo banggakan Ibu Pertiwi!" kata Puan.

"Ini adalah momen penuh kebanggan yang akan membawa semangat kemanusiaan dan persatuan di tengah beragamnya talenta dan keberagaman Indonesia," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
