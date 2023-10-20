4 Parpol Pengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD Bentuk Tim Pemenangan Daerah di Sulteng

PALU - Resminya koalisi empat partai yakni Perindo, PDIP, Hanura dan PPP mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dan Mahfud MD sebagai calon wakil presiden disambut antusias kader didaerah.

Keempat partai koalisi tersebut langsung melakukan pertemuan dan membentuk struktur kuat untuk memenangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pemilu 2014 mendatang khususnya di Sulawesi Tengah.

Pembentukan itu dilakukan sebagai wadah konsolidasi empat partai dan diselenggarakan di markas Moncong Putih PDIP Sulawesi Tengah.

Pertemuan ke empat parpol ini untuk menyusun struktur dan membangun komunikasi bagaimana Sulawesi Tengah bisa memenangkan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Ketua DPD PDIP Sulawesi Tengah, Muharram Nurdin, mengatakan kumpulmya ke empat parpol ini langgsung membicarakan dan susun struktur kemenangan Ganjar dan Mahfud MD,

Muharram bersama keempat parpol ini bisa bekerja sama untuk menang di tahun politik di 2014 mendatang.

"Pertemuan hari ini untuk solidnya 4 partai pengusung, kami ingin mensolidkan dengan membentuk tim pemenangan daerah, kita tinggal pergerakan di lapangan, target kami menangkan Ganjar Mahfud satu putaran," katanya.

(Khafid Mardiyansyah)