INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Membuka Pintu Gerakan Antikorupsi, Berikut Aksi Nyata yang Dilakukan Ganjar Pranowo

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |20:30 WIB
Membuka Pintu Gerakan Antikorupsi, Berikut Aksi Nyata yang Dilakukan Ganjar Pranowo
Ganjar Pranowo (Foto Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Era kepemimpinan Calon Presiden Ganjar Pranowo di Jawa Tengah (Jateng) sebagai Gubernur membuka pintu gerakan antikorupsi yang masif dan nyata.

Sistem pencegahan korupsi menjadi salah satu tujuan utama mantan Gubernur Jateng selama dua periode menjabat tersebut sebagai pemimpin Jawa Tengah. Mengangkat slogan ‘Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi’ dan ‘Tuanku ya Rakyat, Gubernur cuma Mandat’ sejak menjabat pada 2013, Ganjar menekankan pentingnya sikap integritas dan tidak membohongi rakyat.

“Karena sebenarnya protes masyarakat ya satu saja, kenapa layanannya buruk dan kenapa korupsinya merajalela,” ucap Ganjar setelah acara pembukaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Pelatihan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan perkara korupsi di Hotel Aruss, Kota Semarang, Jateng pada Senin (7/8/2023).

Ganjar menjangkau semua Aparatur Sipil Negara (ASN), pelajar, bahkan masyarakat terpencil untuk bisa membentuk sistem antikorupsi di Jawa Tengah. Ganjar mengawalinya dengan mendorong ASN di pemerintahannya menerapkan konsep pelayanan sederhana yang mudah, murah dan cepat kepada masyarakat.

Ganjar menyadari birokrasi yang “semrawut” itu dapat membuka peluang bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan praktik korupsi. Berkat usaha Ganjar, Jawa Tengah mendapat predikat A dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Kementerian PANRB selama lima tahun berturut-turut sejak tahun 2018.

