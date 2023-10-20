Gempa M4,0 Guncang Tobelo Malut

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,0 mengguncang wilayah Tobelo, Maluku Utara, Jumat (20/10/2023) sekira pukul 20.07 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 2.08 Lintang Utara - 127.79 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:4.0, 20-Oct-2023 20:07:03WIB, Lok:2.08LU, 127.79BT (45 km BaratLaut TOBELO-MALUT), Kedlmn:223 Km," tulis BMKG.

Menurut BMKG, informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)