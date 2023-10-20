Gibran Dikabarkan Meluncur ke Teuku Umar, Hasto: Tidak Ada Pertemuan

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto angkat bicara soal kabar Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang dikabarkan terbang ke Jakarta.

Hasto tak menjawab gablang kebenaran Wali Kota Solo itu terbang ke Jakarta. Kendati demikian ia memastikan tidak ada agenda pertemuannya dengan Gibran.

“Pertemuan tidak ada karena hari ini kami langsung bergerak cepat melakukan konsolidasi untuk kemenangan pak Ganjar dan Mahfud MD,” kata Hasto kepada wartawan, Jumat (20/10/2023).

Hasto sendiri menyebut bahwa dirinya kini ditugaskan dan tengah berada di Provinsi Sumatera Selatan. Hasto menyebut dirinya akan berada di tempat itu selama dua hari.

“Hari ini saya ditugaskan ke provinsi Sumatera Selatan selama dua hari,” ungkapnya.

Kendati demikian, ia memastikan sejauh ini Gibran masih dikirimkan surat tugas dari DPP PDIP sebagai Juru Kampanye Nasional bagi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

“Tetap (Gibran dapat surat tugas dari DPP), sebagai jurkamnas dan juga sebagai juru bicara pak Ganjar prof Mahfud di wilayahnya masing-masing,” tutupnya.

Kabar beredar juga tersebar bahwa Gibran akan mengunjungi kediaman Megawati Soekarnoputri. Kendati demikian, keberadaan putra sulung Joko Widodo (Jokowi) itu belum terlihat.