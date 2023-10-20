Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPU Disarankan Revisi PKPU Bareng DPR untuk Menyesuaikan Putusan MK

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |21:24 WIB
KPU Disarankan Revisi PKPU Bareng DPR untuk Menyesuaikan Putusan MK
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pengamat politik, Ray Rangkuti mengkritik Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak merevisi PKPU terkait batasan minimal usia capres-cawapres yang diputuskan Mahkamah Konstitusi. KPU hanya mengeluarkan surat dinas yang dikirim ke partai politik.

"Oleh KPU sebelumnya mereka siap melakukan revisi dan melakukannya. Tetapi kenyataannya KPU hanya melakukan dengan cukup memberi surat edaran kepada parpol agar mentaati dan melaksanakan perintah MK," kata Rangkuti, saat diskusi bertema "Pendaftaran Capres Dibuka, Perlombaan Pilpres Dimulai : Ke Mana Arah Politik Jokowi?" yang diselenggarakan PARA Syndicate, Jumat (20/10/2023).

Menurutnya, tindakan KPU tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum. Sebab, syarat pencalonan berdasar atas Undang-Undang yang tertera dalam PKPU.

"Minimal syarat itu ada di undang-undang dan dibawah UU ada PKPU. Surat edaran itu berlaku hanya untuk internal," paparnya.

Rangkuti kembali menegaskan, jika memaksakan hanya dengan surat edaran, maka akan menimbulkan polemik dan berpotensi terjadi gugatan administrasi.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
KPU DPR Pemilu 2024
