HOME NEWS NASIONAL

Bendum PDIP Keluar dari Kediaman Megawati, Ini yang Dibahas

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |21:48 WIB
Bendum PDIP Keluar dari Kediaman Megawati, Ini yang Dibahas
Bendum PDIP Olly Dondokamber keluar dari kediaman Megawati. (MPI/Jonathan Simanjuntak)
A
A
A

 

JAKARTA - Bendahara Umum (Bendum) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Olly Dondokambey terlihat keluar dari kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (20/10/2023). Ia mengaku membahas soal wilayah Sulawesi Utara (Sulut) dalam pertemuan dengan Megawati.

Olly awalnya tiba di kediaman Megawati Soekarnoputri pada pukul 19.51 WIB. Gubernur Sulut itu datang menggunakan mobil berwarna hitam bernomor polisi B 1266 ZZH. Pada pukul 21.05 WIB, mobil yang sama terlihat keluar dari kediaman Megawati.

Saat ditanya mengenai agenda kedatangannya, ia hanya mengaku membicarakan daerah Sulut. Seperti diketahui, Sulawesi Utara tempatnya mengemban tugas sebagai Gubernur mendapatkan penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan Paritrana Award 2023 yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

“Oh enggak, obrolan saya, menyangkut Sulut,” ungkap Bendahara Umum (Bendum) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Olly Dondokambey di dalam mobilnya, Jumat (20/10/2023).

Saat ditanya awak media mengenai pertemuan adakah Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani ia balik membantah.

Olly mengaku tidak mengetahui adanya pertemuan antara Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dengan Megawati.

“Haduh saya enggak tahu. Tolong tanya sama Mba Puan ya,” tuturnya.

Ia juga mengaku tidak mengetahui kabar Gibran yang santer disebut akan menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto.

“Kamu cek-cek kalau jadi pertemuan sama Mbak Puan. Kami belum dapat informasi itu,” tuturnya.

Halaman:
1 2
      
