INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Viral Curahan Hati Rieke tentang Sosok Keibuan Megawati ke Kader, Warganet Terharu

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |21:49 WIB
Viral Curahan Hati Rieke tentang Sosok Keibuan Megawati ke Kader, Warganet Terharu
Megawati Soekarnoputri. (Foto: Antara)
JAKARTA - Politisi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka menceritakan sosok Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri di akun Instagram pribadinya, @riekediahp. Tulisan itu pun membuat haru warganet yang banyak meninggalkan komentar di unggahan yang viral tersebut.

Dalam postingan tersebut, Rieke juga mengunggah video berisi lagu yang diciptakannya, ‘Tentang Ibu’. Lagu tersebut berisi tentang sosok Megawati yang selalu mengajarkan kesabaran.

Rieke menuliskan, Megawati menjadi sosok yang selalu menemani proses politik yang dihadapi para kadernya, termasuk Ganjar Pranowo dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sosok Megawati, disebutnya sudah seperti ibu sendiri.

“Ibu, yang tak bosan temani kita belajar, belajar untuk teguh, belajar untuk konsisten perjuangkan cita-cita konstitusi. Ibu, yang tak lelah temani kita saat melemah. Ibu, yang tak ragu tegur kita dengan keras jika kita terlihat mulai ‘limbung’,” tulis Rieke, dikutip Jumat (20/10/2023).

“Ibu, bukan perempuan yang lahirkan kita, tapi Ibu tulus sayangi kita. 'Ngomel' karena sayang, bukan karena benci. Aku, pernah juga ditegur keras, barangkali Pak Jokowi dan Mas Ganjar juga,” sambungnya.

Rieke melanjutkan, Megawati tak pernah meninggalkan, apalagi di masa-masa sulit langkah politik yang dihadapi para kadernya.

“Ibu tulus mencintai kita. Semoga kita juga tulus mencintai Ibu dengan perjuangan yang tak pernah surut. Konsistensi Konstitusi,” tutupnya.

Tulisan Rieke sontak dikomentari banyak warganet. Mereka pun merasa terharu dengan cerita yang dituliskan Rieke tentang sosok Megawati.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
