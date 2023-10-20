Andika Perkasa Beberkan Visi-Misi Ganjar-Mahfud MD

JAKARTA - Wakil Ketua tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Andika Perkasa membeberkan visi dan misi gerak cepat menuju Indonesia Unggul dalam Pilpers 2024. Ia menyampaikan hal itu setelah menyaksikan film Rencana Besar bersama Gerak 98 (Gerakan Aktivis 98) di Rumah Bersama Pelayan Rakyat (RBPR).

"Jadi memang tim pemenangan nasional baru mempublish visi misi kami Ganjar Pranowo dan Mahfud MD," ujar Andika kepada media, Jumat (20/10/2023).

Ia membeberkan ada delapan visi misi dari Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dan makronya adalah menuju Indonesia unggul.

Visi misi itu, yang pertama mempercepat pertumbuhan manusia yang unggul, yang kedua mempercepat sains dan teknologi, mempercepat pembangunan ekonomi, mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi, mempercepat pembangunan sistem digital nasional, mempercepat lingkungan hidup yang lestari.

Selanjutnya mempercepat demokratisasi yang kritis dan mempercepat peningkatan peran Indonesia dalam menciptakan tatanan dunia baru yang sustainable, dan memberikan keadilan dengan pertahanan kita.

"Visi misi itu masih banyak turunannya lagi," katanya.