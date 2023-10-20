Prabowo, AHY, hinggal Bahlil Kumpul di Rumah Zulhas, Ini yang Dibahas

JAKARTA - Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, usai menyambangi rumah dinas Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan di Jalan Widya Chandra IV Jakarta Pusat, Jumat (20/10/2023) malam.

Berdasarkan pantauan, Prabowo keluar gerbang sekitar pukul 21.32 WIB menggunakan mobil Alphard putihnya dengan pelat nomor B 108 PSD. Tak ada kata yang dilontarkan saat Prabowo keluar.

Begitu juga dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Sementara itu, Zulhas yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP PAN mengaku membahas kunjungan kerja bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Tiongkok dan Arab Saudi.

"Saya kan baru pulang dari Tiongkok terus ke Riyadh ya. Baru sampai sore karena baru sore nemenin Pak Presiden, lama gak ketemu ketua-ketua partai ya komunikasi. Saya bilang ada di sini, ramai-ramai kemari," kata Zulhas usai pertemuan.