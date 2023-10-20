Prabowo Disebut Sudah Kantongi Nama Bacawapres

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut telah mengantongi satu nama pendampingnya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hal itu dibenarkan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan (Zulhas).

Zulhas mengaku, para ketua umum partai yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju (KIM) telah mengusulkan tiga nama bacawapres ke Prabowo. Dari usulan itu, Prabowo telah mengantongi satu nama.

"Sudah dikantongi beliau. Itu ada diterima dan ada tidak diterima gitu. Jadi sebetulnya yang disepakati partai-partai kan (KIM) sudah ada namanya di kantong pak Prabowo," kata Zulhas usai menjamu Prabowo di rumah dinasnya Jalan Widya Chandra IV, Jakarta Pusat, Jumat (20/10/2023).

Namun, ia berkata tengah menunggu perkembangan politik untuk mendeklarasikan bacawapres Prabowo. Zulhas berkata, dalam waktu dekat akan diumumkan pendamping Prabowo.

"Ya nanti lah satu dua hari (deklarasi) ini lagi dibicarakan," terangnya.