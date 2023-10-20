Ahok Sebut Ganjar-Mahfud Pasangan Lengkap, Berani Sikat Koruptor

JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menilai pasangan Capres Cawapres 2024, Ganjar Mahfud adalah pasangan lengkap. Keduanya sosok yang berani untuk membereskan akar persoalan bangsa yakni korupsi.

Hal itu disampaikan Ahok, sapaan akrab Basuki Tjahaja Purnama saat ditemui di Jakarta, Jumat (20/10). Ahok menegaskan, Ganjar Mahfud akan benar-benar bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045.

"Ganjar-Mahfud ini pasangan yang cocok. Kalau ditanya apa akar masalah bangsa Indonesia, ya korupsi. Selain sistem yang bagus, butuh kepala yang berani lurus. Ganjar dan Mahfud adalah pilihan tepat untuk menyelesaikan itu," ucap Ahok.

Ahok menegaskan, mengenal betul sosok Ganjar. Keduanya pernah bersua bersama selama bertahun-tahun ketika menjadi anggota DPR.

Saat itu, mantan Gubernur Jateng dua periode itu di mata Ahok adalah sosok yang berani. Ia selalu vokal jika ada yang tidak sesuai.

"Ganjar itu berani, vokal ngomong. Kalau bilang enggak, ya enggak. Dia berani kalau soal itu karena selalu memegang teguh idiologi dan keyakinan," tegasnya.

Ditambah sosok Mahfud MD yang menjadi pasangannya, maka koruptor lanjut Ahok tak akan berani macam-macam. Mahfud juga sangat tegas dalam urusan ini.

"Nggak ada orang yang berani ngomongin bukti terbalik atau sita harta segala macam. Saya yakin pasangan Ganjar Mahfud bersatu, maka akar masalah bangsa yakni korupsi bisa selesai. Korupsi akan diberantas, birokrasi diperbaiki," ucapnya.