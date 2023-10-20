Masyarakat Sangat Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi

JAKARTA –Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa dirinya tidak mencampuri urusan terkait penentuan sosok calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Hal tersebut menanggapi perihal Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan materiil soal batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres Cawapres).

"Saya tegaskan saya tidak mencampuri urusan penentuan capres atau cawapres," tegas Jokowi dalam keterangannya yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, beberapa waktu lalu.

Koalisi Bersama Rakyat (Kobar) mengapresiasi pernyataan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut. Diketahui, dalam putusan itu, orang yang memiliki pengalaman sebagai kepala daerah meski belum berusia 40 tahun bisa ikut Pilpres sebagai capres-cawapres.

Sementara terkait adanya dukungan ataupun kritikan dari publik terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) itu adalah hal yang wajar.

“Namun kritik tetap harus mengedepankan etika dan menghormati harkat martabat setiap orang, terlebih Presiden sebagai Kepala Negara,” kata deklarator dan pendiri Kovar, Arnold Panjaitan di Jakarta, Jumat, (20/10/ 2023).

Ketua DPD GAMKI Jawa Timur ini mengatakan, respons yang muncul dari sejumlah pihak hanya memakai perspektif sepihak saja dan tidak memiliki landasan yang jelas.

"Alasannya juga tidak mendasar. Kan Pak Jokowi masih nyatakan ojo kesusu, ojo grusa grusu," ujar Arnold.

Dia juga memastikan, masih sangat banyak rakyat Indonesia yang mencintai Presiden Jokowi dan puas dengan kinerjanya selama ini.

"Mayoritas rakyat Indonesia mencintai dan puas dengan kepemimpinan Presiden Jokowi. Jokowi juga membuat Indonesia disegani oleh para pemimpin dunia. Rakyat masih ingin visi kepemimpinan Presiden Jokowi dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya," ujarnya.

Menjelang Pilpres 2024 ini, kata dia banyak partai politik dan calon Presiden yang mengharapkan dukungan dari Presiden Jokowi karena masih sangat besarnya kepercayaan rakyat kepada Jokowi.

"Pak Jokowi masih terus berusaha agar Pemilu 2024 tidak ada polarisasi ataupun konflik di antara elit. Beliau berusaha agar Pemilu ini menjadi momen kegembiraan rakyat,” terangnya.