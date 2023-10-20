Fahri Hamzah Posting Prabowo-Gibran Capres-Cawapres 2024

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah memposting foto Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Dalam foto itu disertai keterangan capres dan cawapres RI 2024.

Fahri Hamzah 2 kali mengunggah poster Prabowo dan Gibran tersebut di akun media sosial X pribadinya.

"Mari kita bersatu, Indonesia maju," sebagaimana dikutip dari akun @fahrihamzah pada Jumat (20/10/2023).

Pada postingan berikutnya, ia menyebut tahun mendatang, masa jabatan Jokowi dan KH Ma’ruf Amin akan berakhir dan Presiden/Wapres baru akan dilantik.

"Kita doakan jalan yang mudah bagi Pak Prabowo dan Mas Gibran dilantik persis setahun lagi. Untuk Indonesia yang kuat perkasa. Menuju #SuperpowerBaru !," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, santer dikabarkan Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto.

Dari informasi yang beredar, berkas persyaratan Gibran untuk menjadi pendamping Prabowo pada Pilpres 2024 sudah disiapkan.

Beredar kabar pula bahwa deklarasi pasangan Prabowo-Gibran digelar pada akhir pekan ini.

Sementara itu, Gibran sendiri dikabarkan telah berangkat ke Jakarta pada sore ini.