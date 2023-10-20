Advertisement
3 Kendaraan Alami Kecelakaan di Bogor, Polisi: Dua Orang Alami Luka

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |15:29 WIB
3 Kendaraan Alami Kecelakaan di Bogor, Polisi: Dua Orang Alami Luka
Kecelakaan di Bogor (Foto: dok polisi)
BOGOR - Polisi menyebut dua orang terluka dalam kecelakaan yang melibatkan tiga kendaraan di ruas Jalan Raya Soleh Iskandar, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Kedua korban mengalami luka sedang dan masih dalam perawatan di rumah sakit.

"Kami melihat luka sedang. Nanti pastinya kita cek perkembangannya. Dari dua pengemudi kendaraan roda dua luka pada bagian kaki. Nanti kita pastikan kategorinya namun tadi sampai di rumah sakit informasi terakhir masih dalam keadaan sadarkan diri," kata Kasatlantas Polresta Bogor Kota Kompol Galih Apria di lokasi, Jumat (20/10/2023).

Galin menjelaskan, kecelakaam tersebut terjadi sekira pukul 11.30 WIB. Awalnya truk dengan muatan air mineral kemasan sedang melaju dari arah Simpang Tol BORR menuju Simpang Yasmin.

"Di turunan Yasmin ketika satu kendaraan truk berbalik arah karena di sini ada putaran. Truk satu lagi bermuatan air kemasan itu melaju cukup kencang. Dia menghindar ke kiri dan di sebelah kirinya ada kendaraan roda dua, motor berboncengan," jelasnya.

Saat ini, proses evakuasi masih dilalukan oleh petugas dengan mobil derek. Sedangkan, arus lalu lintas dialihkan sementara ke jalur sebelahnya sampai proses truk yang terguling selesai evakuasi.

Halaman:
1 2
      
