HOME NEWS MEGAPOLITAN

Handphone Warga Jatuh ke Gorong-Gorong, Damkar Bogor Turun Tangan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |15:40 WIB
Handphone Warga Jatuh ke Gorong-Gorong, Damkar Bogor Turun Tangan
Damkar evakuasi handphone di gorong-gorong (Foto: dok Damkar)
A
A
A

 

BOGOR - Tim Damkar turun tangan melakukan evakuasi hanphone di Jalan Soleh Iskandar, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Handphone tersebut terjatuh ke gorong-gorong yang sempit.

"Pelapor menginformasikan ke pihak Damkar bahwa handphone miliknya masuk gorong-gorong," kata Kabid Penyelamatan dan Pemadam Damkar Kota Bogor M. Ade Nugraha, Jumat (20/10/2023).

Adapun evakuasi itu berlangsung sekira pukul 00.55 WIB dini hari. Satu tim Rescue Damkar Kota Bogor diterjunkan menuju lokasi kejadian untuk evakuasi.

"Pengerahan unit 1 mobil rescue," jelasnya.

Dengan bermodalkan senter, petugas rela masuk ke dalam lubang gorong-gorong yang sempit. Sekitar 10 menit, hanphone milik warga berhasil ditemukan.

"Anggota Pemadam kebakaran dan penyelamatan langsung menangani handphone yang masuk ke dalam gorong-gorong dengan masuk menggunakan lampu. Penanganan berjalan dengan aman dan handphone didapatkan petugas," tutupnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
