HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ratusan Mahasiswa Gelar Unjuk Rasa di Kawasan Patung Kuda

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |15:54 WIB
Ratusan Mahasiswa Gelar Unjuk Rasa di Kawasan Patung Kuda
Ratusan mahasiswa unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Ratusan elemen mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (20/10/2023). Mereka tiba sembari menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Dalam pantauan MNC Portal di lokasi, ratusan mahasiswa tersebut tiba dengan dipimpin para orator di atas mobil komando. Terlihat, mahasiswa tersebut tiba sembari menggunakan baju almamater kampus kebesarannya.

Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, terlihat para mahasiswa tersebut langsung menggaungkan sumpah mahasiswa yang kerap digelorakan.

Tangan kiri yang mengepal, suara lantang yang bergemuruh kerap menemani aksi unjuk rasa tersebut.

Di sisi lain, pihak kepolisian nampak tengah berjaga mengatur berjalannya aksi unjuk rasa. Ada yang berdiri berjaga, adapula yang tengah mengatur lalu lintas di sekitar.

Adapun mahasiswa tersebut berunjuk rasa salah satunya menuntut kebijakan Mahkamah Kontitusi (MK) yang telah memperbolehkan kepala daerah menjadi Capres-cawapres meski di bawah 40 tahun.

Halaman:
1 2
      
