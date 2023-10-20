Alat Peraga Kampanye yang Bikin Semerawut Kota Bogor Ditertibkan, Bima Arya Turun Langsung

BOGOR - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto bersama Tim Tangkas Kota Bogor melakukan penertiban alat peraga kampanye di beberapa titik di wilayah Kota Bogor. Penertiban tersebut karena banyak aduan dari warga terkait alat peraga kampanye yang mengganggu pemandangan.

"Kami menerima banyak sekali keluhan dari warga. Menghalangi pemandangan, membuat kumuh," kata Bima kepada wartawan, Jumat (20/10/2023).

Adapun penertiban ini digelar mulai dari Jalan Jenderal Sudirman, Jalan RE Martadinata, Jalan Merdeka, Jembatan Merah hingga Alun-Alun Kota Bogor. Dari lokasi tersebut, paling banyak ditemukan alat peraga bertebaran di Fly Over RE Martadinata.

"Makanya khusus Jembatan Martadinata kita tertibkan dulu," jelasnya.

Ke depan, pihaknya akan melakukan pertemuan dengan para pimpinan partai politik di Kota Bogor. Akan dilakukan pembahasan terkait lokasi yang diperbolehkan atau tidak memasang alat peraga.