Hingga Tengah Malam, Kebakaran TPA Rawa Kucing Tangerang Belum Padam

TANGERANG - Kebakaran di TPA Rawa Kucing masih belum juga padam, meskipun pemadaman sudah berlangsung selama hampir 12 jam. Diketahui bahwa tempat pembuangan sampah akhir di Kota Tangerang itu terbakar hebat sejak Jumat (20/10/2023) sekitar pukul 13.45 WIB.

Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah menuturkan, hingga tengah malam ini, segala upaya dari petugas di lapangan terus dilakukan. Agar kebakaran segera padam dan kondisi api tak menyambar ke bangunan di sekitarnya. Kondisi lokasi kejadian, sampah plastik dan angin kencang, membuat proses pemadaman terhambat.

"Kami terus melakukan berbagai upaya dan daya maksimal untuk memadamkan api. Kami tidak hanya terjunkan petugas pemadam namun hampir semua petugas lapangan yang bisa bantu kamu mobilisasi untuk memadakan api," ujar Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah.

Ratusan personel termasuk puluhan armada pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Hal tersebut dilakukan, mengingat lokasi TPA yang berdekatan dengan permukiman. Selain itu, Bandara Internasional Soekarno Hatta juga terletak sekitar 2 KM dari lokasi kejadian.

"Meskipun sudah larut malam, Kami terus upaya melakukan pemadaman karena lokasi kebakaran hanya berjarak 2,1 KM dari ujung runway bandara. Kami berupaya jangan sampai kebakaran ini menggangu penerbangan di Bandara Soetta yang menjadi pintu gerbang negara," ujarnya.