Bima Arya Dorong Pelaku UMKM di Kota Bogor Naik kelas

BOGOR - Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto mengatakan, saat ini perubahan semakin cepat, oleh karena itu dibutuhkan inovasi agar pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Bogor dapat naik kelas.

"Perubahan kini berjalan semakin cepat. Maka dari itu, kita harus berada bersama-sama dengan UMKM untuk naik kelas, didampingi dengan adanya pelatihan-pelatihan yang melibatkan industri seperti Lapis Bogor Sangkuriang," ujar Bima Arya saat melakukan MoU dengan PT Agrinesia Raya dengan Pemkot Bogor di Balai Kota Bogor, Jumat (20/10/2023).

Sementara itu, Founder Agrinesia, Rizka Wahyu Romadhona mengatakan, pihaknya dan Pemkot Bogor memiliki banyak kesamaan dalam menciptakan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

"Selain itu, kami juga terus mendukung komunitas dan merawat kearifan lokal Kota Bogor," kata Rizka.