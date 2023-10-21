Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Santer Kabar Gibran Jadi Cawapres Prabowo, Begini Reaksi Ganjar

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |00:12 WIB
Santer Kabar Gibran Jadi Cawapres Prabowo, Begini Reaksi Ganjar
Ganjar Pranowo tanggapi santer kabar Gibran jadi cawapres Prabowo. (MPI/Felldy Utama)
A
A
A

 

JAKARTA - Bakal calon presiden (Bacapres) Partai Perindo, Ganjar Pranowo, kembali menanggapi santernya kabar Gibran Rakabuming Raka yang akan menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

"Oh ya gapapa," kata Ganjar usai menghadiri acara Bimtek DPRD se-Indonesia Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digelar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Jumat (20/10/2023) malam.

Mantan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) itu menyampaikan, semua orang mempunyai hak yang sama untuk dicalonkan. Termasuk, Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

Ganjar melihat Gibran sampai hari ini masih berada dalam gerbong pendukungnya di Pilpres 2024. Pasalnya, ia mengaku belum mendengar secara langsung apakah Gibran sudah mencabut dukungannya.

"Sampai hari ini masih (mendukung) karena saya tidak pernah melihat statement dia mencabut itu," ujarnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement