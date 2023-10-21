Santer Kabar Gibran Jadi Cawapres Prabowo, Begini Reaksi Ganjar

JAKARTA - Bakal calon presiden (Bacapres) Partai Perindo, Ganjar Pranowo, kembali menanggapi santernya kabar Gibran Rakabuming Raka yang akan menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

"Oh ya gapapa," kata Ganjar usai menghadiri acara Bimtek DPRD se-Indonesia Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digelar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Jumat (20/10/2023) malam.

Mantan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) itu menyampaikan, semua orang mempunyai hak yang sama untuk dicalonkan. Termasuk, Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

Ganjar melihat Gibran sampai hari ini masih berada dalam gerbong pendukungnya di Pilpres 2024. Pasalnya, ia mengaku belum mendengar secara langsung apakah Gibran sudah mencabut dukungannya.

"Sampai hari ini masih (mendukung) karena saya tidak pernah melihat statement dia mencabut itu," ujarnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)