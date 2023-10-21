Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Hangat Penggali Jasad Pahlawan Revolusi Makan Nangka Kukus Bareng ABRI

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |07:10 WIB
Momen Hangat Penggali Jasad Pahlawan Revolusi Makan Nangka Kukus Bareng ABRI
Jenazah pahlawan revolusi (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Enam jenderal dan satu perwira pertama menjadi korban penculikan dan pembunuhan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Mereka dibantai dalam Gerakan 30 September 1965 dan jasadnya dibuang di sumur tua, kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. 

Ketika upaya pemberontakan yang dilakukan PKI gagal, aparat melakukan pencarian jasad para Pahlawan Revolusi itu. Proses pencarian memakan waktu dan bukan hal yang mudah.

Hingga akhirnya sumur tua tempat jasad para Pahlawan Revolusi ditemukan. Mahmud menjadi salah satu masyarakat yang membantu Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) dalam mencari tempat pembuangan jasad korban kebiadaban PKI.

Dalam video yang diunggah oleh akun Kurator Museum di YouTube menampilkan wawancara Mahmud terhadap pengalaman yang dialaminya usai berhasil menggali sumur tersebut.

Mahmud menceritakan bahwa setelah menggali sejak 3 Oktober 1965 tepatnya di sore hari, sekitar pukul setengah 1 malam atau tanggal 4 Oktober dini hari, penggalian dihentikan usai salah satu teman Mahmud pingsan.

“Dia (Suparman) memegang bahwa ada kaki manusia, kemudian dia pingsan,” kata Mahmud.

Halaman:
1 2 3
      
