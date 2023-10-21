Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jadi Cawapres Ganjar, Mahfud Pastikan Tugasnya sebagai Menteri Tak Terbengkalai

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |01:33 WIB
Jadi Cawapres Ganjar, Mahfud Pastikan Tugasnya sebagai Menteri Tak Terbengkalai
Mahfud MD tegaskan tugasnya sebagai menteri tak terbengkalai saat mengikuti Pilpres 2024. (MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) Partai Perindo, Mahfud MD memastikan, semua program yang telah ia jalani sebagai Menko Polhukam tak akan terhambat selama proses pencawapresan.

Salah satunya adalah terkait Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dibentuk Menko Polhukam guna mengusut transaksi janggal Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan.

"Kan tetap masuk kantor, izin kampanye hanya satu hari dalam satu minggu, dalam sembilan minggu berarti cuma sembilan hari, masih (bekerja) tetap, seperti biasa," kata Mahfud MD saat ditemui di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Jumat (20/10/2023) malam.

Halaman:
1 2
      
