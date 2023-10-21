Prabowo Disebut Sudah Kantongi 1 Nama Cawapresnya

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut, Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto telah mengantongi satu nama bacawapres.

"Sudah ada di kantong Pak Prabowo, sudah ada. (Kandidat bacawapres Prabowo) ada satu, masa namanya dua," tutur Zulhas saat ditemui di rumah dinasnya di Jalan Widya Chandra IV, Jakarta Pusat, Jumat (20/10/2023).

Saat disinggung nama Gibran Rakabuming Raka, Zulhas enggan menjawab. Ia mengaku tak bisa menjawabnya.

"Saya gak boleh mendahului, saya tidak boleh mendahului," tandasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka santer diisukan menjadi bacawapres Ganjar. Bahkam, Gibran terbang ke Jakarta, jelang pengumuman cawapres pendamping Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Gibran berangkat pada Jumat, (20/10/2023).