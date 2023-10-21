Gibran Diumumkan Jadi Cawapres Prabowo Hari Ini?

JAKARTA - Nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka santer dikabarkan akan menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

Elite Partai Golkar, Maman Abdurrahman menanggapi soal pengumuman duet Prabowo-Gibran.

"Lihat saja besok (hari ini-red)," kata Maman singkat saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Jumat (20/10/2023).

Maman juga enggan menjawab lebih jauh apakah pertanda putra dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu akan hijrah ke partai berlambang pohon beringin besutan Ketum Airlangga Hartarto.

Sementara itu, Gibran sendiri dikabarkan telah berangkat ke Jakarta pada Jumat sore.

Dari informasi yang beredar, berkas persyaratan Gibran untuk menjadi pendamping Prabowo pada Pilpres 2024 sudah disiapkan.

Sementara itu, Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan menyebut Prabowo sudah mengantongi nama cawapres.

"Sudah ada di kantong Pak Prabowo, sudah ada. (Kandidat bacawapres Prabowo) ada satu, masa namanya dua," tutur Zulhas usai bertemu pimpinan parpol Koalisi Indonesia Maju di rumah dinasnya di Jalan Widya Chandra IV, Jakarta Pusat, Jumat (20/10/2023) malam.

Saat disinggung nama Gibran Rakabuming Raka, Zulhas enggan menjawab. Ia mengaku tak bisa menjawabnya.

"Saya gak boleh mendahului, saya tidak boleh mendahului," ujarnya.