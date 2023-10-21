Gajah Mada Dituduh Tak Ikut Berperang Ketika Serang Musuh di Bali

Gajah Mada dituduh tidak ikut berperang ketika serang musuh di Bali. (Ilustrasi/Ist)

KERAJAAN Majapahit konon dikisahkan menyerang Bali di bawah pimpinan Arya Damar. Gajah Mada meracik strategi dalam perang itu. Gajah Mada dibuat seolah tak terlihat langsung memimpin pasukan perang Majapahit.

Gajah Mada memberi tugas Arya Damar dan pasukannya untuk memusnahkan Bali. Penaklukan Bali menjadi bagian dari misi Majapahit memperluas kekuasaan, pasca Sumpah Palapa, diucapkan sang mahapatih Gajah Mada.

Sebagaimana dikisahkan pada buku "Gajah Mada Sistem Politik dan Kepemimpinan" dari Enung Nurhayati, peristiwa ini juga dikisahkan pada Kakawin Gajah Mada pada pupuh 54.4-5. Dikisahkan pasukan Majapahit yang berjumlah 15 ribu ini pernah menyerang Bali dari arah utara yang dipimpin oleh Arya Damar.

Namun penunjukan Arya Damar ini justru disebut Arya Damar sebagai cara menjerumuskan dirinya dan bala tentaranya, untuk menghadapi musuh besar di medan perang.

Tuduhan ini muncul bila Gajah Mada yang telah mengatur taktik perang di Mimba, dengan menyalakan api dan asap menggumpal, yang artinya tandanya penyerangan dimulai.

Arya Damar sebagai pemimpin perang Majapahit di kubu Jimbaran, harus menyerang musuh.