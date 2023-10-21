Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa Magnitudo 5,1 Guncang Bitung, Ini Analisis BMKG

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |06:37 WIB
Gempa Magnitudo 5,1 Guncang Bitung, Ini Analisis BMKG
Gempa magnitudo 5,1 guncang Bitung, ini analisis BMKG. (Ilustrasi/Freepik)
JAKARTA - Gempa dengan magnitudo 5,1 mengguncang wilayah Kota Bitung dan Tondano, Sulawesi Utara, Sabtu (21/10/2023) dini hari tadi, tepat pukul 02.51.59 WIB. BMKG memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.

Episenter gempabumi terletak pada koordinat 0,72° LU ; 125,29° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 74 Km arah Tenggara Kota Bitung, Sulawesi Utara pada kedalaman 51 km.

Dari hasil analisis BMKG menunjukkan gempa ini memiliki parameter update dengan magnitudo 4,8.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat adanya aktivitas subduksi lempeng Laut Maluku. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault),” ucap Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono mengatakan dalam keterangan resminya.

Gempa ini dirasakan di Kota Bitung dan Tondano dengan skala intensitas II - III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan akan truk berlalu). Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempabumi tersebut.

